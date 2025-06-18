Системы ПВО Израиля отражают вторую за полчаса ракетную атаку Ирана

Сирены воздушной тревоги звучат в израильской столице Тель-Авиве второй раз за 30 минут в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом в среду, 18 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля перед этим призвала жителей находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах в Израиле, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны.
Данных о падениях ракет или пострадавших в результате прошлой атаки не поступало, сказано в статье.
До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы ПВО и слышны взрывы.
Иран якобы готовится атаковать базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации. Об этом написало издание New York Times.