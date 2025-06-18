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В работе Steam произошёл масштабный сбой ночью 18 июня

Пользователи пожаловались на сбои в работе Steam 18 июня.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи игрового онлайн-сервиса Steam массово жалуются на сбои в работе ресурса. Россияне сообщили о торможении и частой ошибке «отсутствие соединения с сервером». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Количество жалоб за последний час достигло отметки в 1730. Всего за день на работу сервиса посетовало почти 2700 человек. Российские пользователи отмечают, что приложение не открывается или сильно тормозит.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге. Кроме того, работой недовольны жители Карелии и Подмосковья.

Ранее россияне пожаловались на проблемы с отправкой сообщений в Telegram. Сбой зафиксировали 17 июня. Отмечается, что мессенджер работал в заторможенном режиме, не загружая файлы.