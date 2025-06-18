В Ангарске росгвардейцы поддержали акцию «Код донора»

Двадцать военных из оперативного полка Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ, носящего имя Жукова, приняли участие в донорской акции, сдав кровь безвозмездно. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Ангарска, собранные в рамках инициативы «Код донора» образцы будут направлены на лечение пациентов с хроническими и острыми заболеваниями, в том числе онкологическими, а также тем, кому требуется срочная медицинская помощь.
— Среди участников были как опытные доноры, не раз делавшие подобные пожертвования, так и новички, впервые пришедшие на станцию переливания крови, — рассказывают в администрации.
Для военнослужащих такие акции — важный способ внести свой вклад и помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завершились поиски пропавшего сборщика черемши.