В Ангарске росгвардейцы поддержали акцию «Код донора»

Двадцать военных из оперативного полка Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ, носящего имя Жукова, приняли участие в донорской акции, сдав кровь безвозмездно. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Ангарска, собранные в рамках инициативы «Код донора» образцы будут направлены на лечение пациентов с хроническими и острыми заболеваниями, в том числе онкологическими, а также тем, кому требуется срочная медицинская помощь.