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Новая поликлиника в Видном будет обслуживать более чем 55 тыс. жителей Ленинского городского округа

В Видном завершилось строительство поликлиники, которая будет обслуживать более 55 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Современную поликлинику построили в городе Видное Ленинского городского округа. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проекту. Работы велись по нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь” с сентября 2023 года. Сегодня новое медучреждение готово к вводу в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания составляет почти 10 тыс. кв. м. Здесь откроют изолированные друг от друга взрослое и детское отделения, где суммарно смогут принимать до 750 пациентов в день», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в поликлинике откроют терапевтическое и педиатрическое отделения, стоматологическую клинику, блоки для узкопрофильных специалистов, а также клинико-диагностический центр. Помимо этого, в медучреждении будут функционировать дневной стационар, отделение лучевой диагностики, оснащенное современным и высокотехнологичным оборудованием, а также отделение восстановительной медицины и реабилитации. Кроме того, откроют круглосуточный травмпункт.

«Ожидается, что прикрепиться для получения квалифицированной медицинской помощи к новой поликлинике смогут 55 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.