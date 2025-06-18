В России частично перестал работать Steam

Ранее, 11 июня, ЦМУ ССОП сообщал о масштабных сбоях в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Google, Twitch и Cloudflare, которые затронули пользователей не только в России, но и в ряде европейских стран. По данным Downdetector, тогда перебои наблюдались и у других популярных платформ, таких как Spotify, Snapchat и Discord, что специалисты связывали с техническими неполадками на зарубежной инфраструктуре сервисов.