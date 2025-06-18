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В России частично перестал работать Steam

На территории России отмечаются перебои в функционировании игрового сервиса Steam. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, за последние часы о возникших ошибках уведомили более 2600 пользователей и их число растет.

О сбоях в работе Steam сообщили пользователи из России.

На территории России отмечаются перебои в функционировании игрового сервиса Steam. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, за последние часы о возникших ошибках уведомили более 2600 пользователей и их число растет.

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При этом 70% сообщивших о сбоях пожаловались на проблемы в работе сервиса в целом, а не отдельной его версии — мобильной или компьютерной. Больше всего неудачных попыток воспользоваться Steam зафиксировано в Калмыкии, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее, 11 июня, ЦМУ ССОП сообщал о масштабных сбоях в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Google, Twitch и Cloudflare, которые затронули пользователей не только в России, но и в ряде европейских стран. По данным Downdetector, тогда перебои наблюдались и у других популярных платформ, таких как Spotify, Snapchat и Discord, что специалисты связывали с техническими неполадками на зарубежной инфраструктуре сервисов.