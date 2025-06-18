Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph: Китай тайно отправил транспортные самолеты к Ирану

В Британии ожидают, что Китай попытается оказать помощь Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана. Китай, в то же время, начал отправлять транспортные самолеты. Они движутся по направлению к Ирану, оповестила газета Британии The Telegraph.

Отмечается, что воздушные суда пропадают с радаров, когда приближаются к зоне Тегерана. Их дальнейший путь остается загадкой. Однако, предположил преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли, вероятнее всего Китай всё же собирается оказать помощь Ирану.

«При каждом полете самолет двигался на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану», — сказано в статье.

Президент США Дональд Трамп отметил, что пока не наблюдает помощи РФ и КНР в отношении Тегерана. Страны не оказывают публичного содействия Ирану.