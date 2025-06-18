The Telegraph: Китай тайно отправил транспортные самолеты к Ирану

Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана. Китай, в то же время, начал отправлять транспортные самолеты. Они движутся по направлению к Ирану, оповестила газета Британии The Telegraph.
Отмечается, что воздушные суда пропадают с радаров, когда приближаются к зоне Тегерана. Их дальнейший путь остается загадкой. Однако, предположил преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли, вероятнее всего Китай всё же собирается оказать помощь Ирану.
«При каждом полете самолет двигался на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану», — сказано в статье.
Президент США Дональд Трамп отметил, что пока не наблюдает помощи РФ и КНР в отношении Тегерана. Страны не оказывают публичного содействия Ирану.