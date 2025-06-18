ВВС Израиля начали атаковать территорию в районе Тегерана

Напомним, что в ночь на 13 июня, Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы, которая достигла критического уровня. Удары были направлены на ядерные объекты, военные базы, системы ПВО и ракетные комплексы. Также атаковали ключевых ученых и военных. В ответ Иран начал обстреливать территорию Израиля.