ВВС Израиля начали атаковать территорию в районе Тегерана

Израильская армия начала удары по району Тегерана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Жителей еврейского государства призвали срочно укрыться в бомбоубежищах. Иранские силы вскоре повторили атаку. Тегеран заявил, что отвечает на действия Тель-Авива. Атака началась около 01:20 по московскому времени.
Конфликт между Израилем и Ираном набирает обороты. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил в социальной сети, что «начинается битва». Подробностей он не сообщил. Однако иранские ракеты снова появились над Израилем, что стало вторым случаем за час.
Напомним, что в ночь на 13 июня, Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы, которая достигла критического уровня. Удары были направлены на ядерные объекты, военные базы, системы ПВО и ракетные комплексы. Также атаковали ключевых ученых и военных. В ответ Иран начал обстреливать территорию Израиля.