В Иране анонсировали «запоминающийся на века» для всего мира сюрприз

Государственное телевидение Ирана сообщило, что мир ждет запоминающийся сюрприз. Об этом написал во вторник, 17 июня, Telegram-канал «Политика страны».
— Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века, — сказано в сообщении, передает «Лента.ру».
Сирены воздушной тревоги звучат в израильской столице Тель-Авиве второй раз за 30 минут в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом 18 июня сообщил корреспондент РИА Новости.
До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы ПВО и слышны взрывы.
Иран якобы готовится атаковать базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации. Об этом написало издание New York Times.