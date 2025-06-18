Аномальная жара в Сибири и на Дальнем Востоке: температура побьет нормы на 8 градусов

В Томской, Омской и Новосибирской областях с 18 по 20 июня температура превысит норму на 7−8 градусов и достигнет 30−34 градусов. В Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай с 18 по 21 июня ожидается 29−35 градусов, что на 6−9 градусов выше обычных значений. В Красноярском крае и Иркутской области столбик термометра покажет 30−35 градусов, превысив норму на 6−8 градусов. В Туве с 19 по 21 июня будет особенно жарко — до 35−37 градусов. На севере Сибирского федерального округа в те же дни температура составит 30−32 градуса, что на 7 градусов выше нормы.