Аномальная жара в Сибири и на Дальнем Востоке: температура побьет нормы на 8 градусов

В ближайшие дни в Сибири и на Дальнем Востоке установится жаркая погода. Температура воздуха в ряде регионов поднимется до 30−37 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
В Томской, Омской и Новосибирской областях с 18 по 20 июня температура превысит норму на 7−8 градусов и достигнет 30−34 градусов. В Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай с 18 по 21 июня ожидается 29−35 градусов, что на 6−9 градусов выше обычных значений. В Красноярском крае и Иркутской области столбик термометра покажет 30−35 градусов, превысив норму на 6−8 градусов. В Туве с 19 по 21 июня будет особенно жарко — до 35−37 градусов. На севере Сибирского федерального округа в те же дни температура составит 30−32 градуса, что на 7 градусов выше нормы.
На Дальнем Востоке тоже будет жарко. В Бурятии и Забайкальском крае с 20 по 22 июня прогнозируется 33−37 градусов, что на 6−8 градусов выше нормы.
В Москве же пока сохраняется прохладная погода, отметил синоптик Александр Ильин. Через столицу проходит холодный атмосферный фронт, местами возможны грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. В среду, 18 июня, днем воздух прогреется до 20−22 градусов. В четверг и пятницу станет еще прохладнее: в Москве — до +18 градусов, в Подмосковье — до +15. На выходных погода останется схожей, до конца недели ожидаются дожди.