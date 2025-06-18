Ким Чен Ын на встрече с Шойгу заверил в поддержке политики РФ

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и решительный настрой правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ по защите суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических происков гегемонистов, а также решительный настрой добросовестно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора», — говорится в сообщении.