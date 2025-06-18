Ким Чен Ын на встрече с Шойгу заверил в поддержке политики РФ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу подтвердил, что КНДР поддерживает политику РФ по защите суверенитета, а также территориальной целостности, информирует ЦТАК.
«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и решительный настрой правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ по защите суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических происков гегемонистов, а также решительный настрой добросовестно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора», — говорится в сообщении.
Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи рассказало, что, в частности, Ким Чен Ын и Шойгу обсудили «перспективные планы» сотрудничества Российской Федерации и КНДР, «согласованные на уровне глав государств в последние недели».
Помимо этого, была затронута тема увековечивания подвигов северокорейских военных под Курском.
Напомним, Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Ранее Шойгу заявил, что Пхеньян направит в РФ сапёров и военных строителей.