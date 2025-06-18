Код от «Госуслуг» больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Код для смены пароля на «Госуслугах» больше не приходит во время телефонного разговора с 1 июня, новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«С 1 июня код для смены пароля на “Госуслугах” больше не приходит во время телефонного разговора — это важное нововведение в борьбе с телефонным мошенничеством», — сказал он.
Депутат добавил, что мошенники часто используют тактику психологического давления, звоня жертве и одновременно заставляя ее выполнять действия по смене пароля, регистрации новых услуг или переводу средств.
«Пользователь находится в стрессовой ситуации, не успевает критически оценить происходящее и может бездумно следовать инструкциям преступника», — объяснил Немкин.
По словам парламентария, теперь если человек в момент попытки смены пароля находится на звонке, подтверждающий код попросту не придет. Такое техническое ограничение дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления, добавил он.
«Мера опирается на простую, но эффективную психологическую предпосылку: человек, находящийся вне зоны влияния злоумышленника, способен трезво оценить риски и не передавать конфиденциальную информацию. То есть защита реализуется не только технически, но и поведенчески», — подчеркнул депутат.
Парламентарий считает, что этот шаг — пример того, как цифровые платформы начинают учитывать человеческий фактор и адаптируют интерфейсы с учетом реальных сценариев мошенничества.
«Ожидается, что новая практика значительно снизит число взломов аккаунтов через социальную инженерию», — заключил он.