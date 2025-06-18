Код от «Госуслуг» больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД

По словам парламентария, теперь если человек в момент попытки смены пароля находится на звонке, подтверждающий код попросту не придет. Такое техническое ограничение дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления, добавил он.