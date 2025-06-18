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На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

Выброс энергии с поверхности Солнца начался 18 июня в 00:49 мск и продолжался 16 минут.

Источник: Аргументы и факты

Вспышка класса X, который является самым высоким по классификации, зафиксирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова.

«В группе пятен 4114 (N18EW10) зарегистрирована вспышка X1.2 продолжительностью 16 минут», — отметило учреждение на своем сайте.

По данным института, выброс энергии произошёл 18 июня в 00:49 мск.

Напомним, 14 июня астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru отметил, что увеличение количества магнитных бурь в последнее время связано с усилением солнечной активности в рамках 25-го солнечного цикла. По его словам, активность Солнца в этот период оказалась больше, чем предполагалось раньше.