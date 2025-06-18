Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Вену. Он прибыл на переговоры с австрийским лидером Александером Ван дер Белленом. Однако визит Зеленского не был оценен положительно. Австрийский политик Патрик Поппель назвал приезд бывшего комика «унижением» для страны, цитирует РИА Новости.