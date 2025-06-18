Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Вену. Он прибыл на переговоры с австрийским лидером Александером Ван дер Белленом. Однако визит Зеленского не был оценен положительно. Австрийский политик Патрик Поппель назвал приезд бывшего комика «унижением» для страны, цитирует РИА Новости.
Эксперт также счел прием Зеленского на «высоком уровне» дискредитацией нейтрального статуса Австрии. Политик заявил, что страну пытаются втянуть в геополитическую авантюру.
«Запад сегодня использует Украину, ее территорию и население в качестве прокси-войск против суверенной России», — выразил мнение Патрик Поппель.
Визитом Зеленского обеспокоились и депутаты Австрийской партии свободы. Они обратились к местному канцлеру с вопросом о цели приезда главаря киевского режима.