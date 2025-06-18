Водила Путина по «Ельцин-центру» и попала под санкции: биография Татьяны Юмашевой, отношение к СВО

Санкции коснулись и супруга дочери экс-президента России.
Татьяна Юмашева, младшая дочь первого президента России Бориса Ельцина, попала в санкционный список Канады. Ограничения также наложили и на ее супруга Валентина Юмашева. Подробнее о биографии дочери первого президента России и ее отношении к специальной военной операции — в материале URA.RU.
Биография Юмашевой.
Татьяна Юмашева родилась 17 января 1960 года в Свердловске. После школы с физико-математическим уклоном поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С ноября 1983 года по 1994 год работала в конструкторском бюро «Салют», где занималась расчетами траекторий для космических аппаратов. В это же время Юмашева получила образование в Московском авиационном институте, где изучала науку о движении тел, брошенных в пространстве.
Политикой дочь первого российского президента занялась в 1996 году, после начала предвыборной кампании Ельцина. По приглашению Анатолия Чубайса Юмашева заняла пост члена избирательного штаба своего отца. Тогда, не без ее участия, своих постов лишились начальник службы безопасности президента РФ Александр Коржаков, вице-премьер Олег Сосковец и глава ФСБ Михаил Барсуков.
В 1997 году Юмашеву назначили Советником президента Российской Федерации. Этот пост она занимала три года. В 2000 году рассматривалась как возможный сенатор от Чукотки при губернаторе Романе Абрамовиче. В 2009 году Юмашева, ее муж Валентин и дочь якобы получили австрийское гражданство в упрощённом порядке благодаря связям с концерном Magna, где Юмашев работал менеджером.
В 2011 году вошла в список «100 самых влиятельных женщин России за 2011 год». По данным исследования РИА Новости, агентства «Интерфакс» и журнала «Огонёк», Юмашева заняла 17 место. С 2015 года входит в попечительский совет «Ельцин-центра».
Семья Татьяны Юмашевой.
Татьяна Юмашева — младшая сестра Елены Окуловой. Ее супруг Валерий Окулов занимал пост заместителя министра транспорта РФ в 2009—2017 годах и ранее был гендиректором «Аэрофлота».
Первый брак Юмашевой — с Виленом Хайруллиным, однокурсником по МГУ и предпринимателем, связанным с рядом коммерческих проектов и банкротством «Мост-банка». Вторым мужем стал инженер и бизнесмен Леонид (Алексей) Дьяченко, исполнительный директор «Urals Energy». С 2002 года Татьяна замужем за Валентином Юмашевым — журналистом и бывшим главой Администрации Президента РФ.
У Татьяны трое детей. Старший сын, Борис Ельцин. Учился в школах и вузах России, Великобритании и США, но высшего образования так и не получил. Работал директором по маркетингу российской команды «Формулы-1».
Второй сын, Глеб Дьяченко, родился с синдромом Дауна, но при активной поддержке семьи смог стать спортсменом и музыкантом. Также Глеб преуспел в рисовании и решении сложных математических задач.
В 2002 году у Юмашевой родилась дочь Мария от брака с Юмашевым. Также в семье — падчерица Полина Дерипаска, дочь Валентина Юмашева от предыдущего брака, в прошлом супруга бизнесмена Олега Дерипаски. После развода в 2019 году Полина осталась известна как участница протестного движения 2011−2012 годов.
Недвижимость Юмашевых.
По данным «Ведомостей», Татьяна Юмашева и ее супруг Валентин Юмашев владеют долей в 50% небоскреба «Imperia Tower» в «Москва-Сити», а также контрольным пакетом (49,58%) строительной компании ПАО «СИТИ», хотя сам Юмашев это отрицает. В 2021 году выяснилось, что на имя Валентина Юмашева оформлена вилла стоимостью 15 миллионов евро на одном из Карибских островов.
Ранее, в 2010 году, Татьяна утверждала, что у нее нет зарубежной недвижимости. Представители семьи пояснили, что недвижимость была куплена в декабре 2020 года. Сам Юмашев подтвердил факт покупки, заявив, что средства частично занял в российском банке, а остальное получил от дивидендов акций En+, подаренных Олегом Дерипаской, и от консалтинговой деятельности. После публикации в СМИ пиар-служба Юмашевых пыталась удалить этот материал из интернета.
Отношение к Путину и Кремлю.
В ноябре 2015 года провела экскурсию в Ельцин-центре для Путина и Медведева. В 2020 году президент лично поздравил Юмашеву с днем рождения. Глава государства подарил ей сервиз из императорского фарфора.
В 2018 году Путин официально назначил супруга Юмашевой своим советником на общественных началах. Как подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на тот момент Юмашев занимал этот пост уже на протяжении 18 лет.
Отношение к СВО.
Известно, что Татьяна Юмашева выступала против боевых действий на Украине. После провокационной публикации о специальной военной операции в феврале 2022 года в соцсетях она скрылась из информационного поля.
В апреле 2025 года Юмашева вместе с мужем тайно посетили «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. Уральскую столицу они посетили в компании миллиардера Романа Абрамовича, одного из богатейших людей России, после чего вновь покинули город.