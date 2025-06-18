Водила Путина по «Ельцин-центру» и попала под санкции: биография Татьяны Юмашевой, отношение к СВО

Татьяна Юмашева родилась 17 января 1960 года в Свердловске. После школы с физико-математическим уклоном поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С ноября 1983 года по 1994 год работала в конструкторском бюро «Салют», где занималась расчетами траекторий для космических аппаратов. В это же время Юмашева получила образование в Московском авиационном институте, где изучала науку о движении тел, брошенных в пространстве.