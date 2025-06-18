В Иркутской области каждый третий работник сомневается в своих навыках

Уровень сомнений снижается с возрастом и опытом: среди работников до 24 лет неуверенных 52%, от 25 до 34 лет — 40%, а после 35 лет их доля заметно уменьшается (15−28%). Женщины чаще мужчин сталкиваются с этой проблемой: 40% против 29% сомневаются в своих навыках, а 74% (против 68% у мужчин) чувствуют, что не соответствуют должности. Они также чаще боятся «разоблачения» как непрофессионалов (52% против 36%).