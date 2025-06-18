В Иркутской области каждый третий работник сомневается в своих навыках

Каждый третий сотрудник в Иркутской области не уверен в своих профессиональных качествах. Как показало исследование hh.ru, около 50% опрошенных считают, что их карьерные успехи — скорее везение, чем заслуженный результат.
— Хотя 64% жителей Приангарья оценивают себя как компетентных специалистов, лишь 11% полностью уверены в своих навыках. Остальные 53% признались, что иногда сомневаются, а 32% и вовсе часто чувствуют неуверенность. Наиболее подвержены этому начинающие специалисты (56%) и работники среднего звена (48%), но даже среди топ-менеджеров таких оказалось 28%, — сказано в сообщении hh.ru.
Уровень сомнений снижается с возрастом и опытом: среди работников до 24 лет неуверенных 52%, от 25 до 34 лет — 40%, а после 35 лет их доля заметно уменьшается (15−28%). Женщины чаще мужчин сталкиваются с этой проблемой: 40% против 29% сомневаются в своих навыках, а 74% (против 68% у мужчин) чувствуют, что не соответствуют должности. Они также чаще боятся «разоблачения» как непрофессионалов (52% против 36%).
Критические моменты, провоцирующие синдром самозванца, — сложные задачи (31%), публичные выступления (26%), похвала (25%) или просьбы поделиться опытом (20%). Неуверенность мешает карьере: 66% боятся искать новую работу, 53% теряют мотивацию, а 39% не решаются просить повышения.
Лучшими способами борьбы респонденты назвали обучение (40%), курсы (31%) и поддержку руководства (30%). Менее эффективными оказались самовнушение (31%), советы друзей (23%) и коучинг (16%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутский ресторан оштрафовали за музыку иностранных исполнителей.