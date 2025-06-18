Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025

«Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту “Пулково”, в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в “Экспофоруме”, — рассказал он.