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Беглов рассказал о точках ПЦР-тестирования в Петербурге перед ПМЭФ-2025

Беглов: более 40 точек ПЦР-тестирования развернули в Петербурге к ПМЭФ-2025.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка ПЦР-тестирования, также создан необходимый резерв коек в стационарах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту “Пулково”, в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в “Экспофоруме”, — рассказал он.

Губернатор также сообщил, что для возможных госпитализаций гостей и участников форума создан необходимый резерв коек в 15 стационарах. «Надеемся, они не потребуются», — отметил Беглов.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.