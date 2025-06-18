Россиянам раскрыли, как правильно «скандалить» в ресторане

У большинства людей хотя бы раз случалось: приходишь в ресторан, предвкушаешь приятный вечер — а в итоге сталкиваешься с пересоленным стейком, бесконечным ожиданием официанта или «ризотто», напоминающим столовую кашу. В такой момент есть два привычных сценария — смолчать или устроить бурную сцену. Но существует и третий путь, рассказал «Газете.Ru» бренд-шеф Илья Благовещенский: спокойно и аргументированно донести проблему до персонала.