В Роспотребнадзоре рассказали, кому не рекомендуется есть суши

«Перед покупкой проверьте дату изготовления продукции — суши лучше всего съесть в течение 24 часов после приготовления. Убедитесь, что упаковка целая и не повреждена — это поможет избежать попадания бактерий и загрязнений», — рассказали в ведомстве.