В Роспотребнадзоре рассказали, кому не рекомендуется есть суши

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Суши не следует есть беременным женщинам, детям до трех лет, людям с ослабленным иммунитетом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день суши.
«Суши не рекомендуется употреблять беременным женщинам, детям до трех лет, а также людям с ослабленным иммунитетом и аллергией на морепродукты», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что потребление суши необходимо ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит, патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.
«Перед покупкой проверьте дату изготовления продукции — суши лучше всего съесть в течение 24 часов после приготовления. Убедитесь, что упаковка целая и не повреждена — это поможет избежать попадания бактерий и загрязнений», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что при выборе суши необходимо обращать внимание на внешний вид. Рис должен быть белым и слегка блестящим, а рыба — свежей и яркой.
«Избегайте блюд с потемневшими или сухими ингредиентами. Если вы заказываете роллы в ресторане, выбирайте заведения с хорошей репутацией и положительными отзывами», — пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре отметили, что суши должны храниться при правильной температуре, поэтому при покупке готовых блюд нужно убедиться, что они находятся в холодильнике.
«При заказе блюд японской кухни на дом убедитесь, что доставка осуществляется в надлежащих условиях», — добавили в ведомстве.