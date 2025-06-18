Врач назвал неожиданного врага для здоровья печени

В ходе проверок в БАДах часто обнаруживают неправильные дозировки и другие нарушения. Растительные компоненты в некоторых БАДах могут быть настоящими ядами для печени. Иногда даже одна-две таблетки способны вызвать серьезные проблемы. При этом, по словам медика, люди часто боятся статинов, снижающих холестерин, хотя они обычно помогают печени.