Врач назвал неожиданного врага для здоровья печени

Главные противники здоровой печени — ожирение, алкоголь и вирусы. Но есть и еще один неожиданный враг, о котором многие не задумываются. Об этом KP.RU рассказал главный специалист-гепатолог, гастроэнтеролог центра доказательной медицины «Рассвет» Игорь Тихонов.
— БАДы — просто беда. И у нас, и на Западе люди покупают огромное количество «натуральных полезных добавок». И попадают к врачам с токсическими поражениями печени. В отличие от лекарств, БАДы не проходят обязательные клинические исследования. И в целом контроль за ними гораздо слабее, — предупредил эксперт.
В ходе проверок в БАДах часто обнаруживают неправильные дозировки и другие нарушения. Растительные компоненты в некоторых БАДах могут быть настоящими ядами для печени. Иногда даже одна-две таблетки способны вызвать серьезные проблемы. При этом, по словам медика, люди часто боятся статинов, снижающих холестерин, хотя они обычно помогают печени.
— При обоснованном назначении эти лекарства не то, что не вредят печени, а улучшают ее состояние! Кроме воздействия на уровень холестерина происходит уменьшение воспаления и некоторые другие положительные изменения. И только в редких случаях, менее 3%, встречается индивидуальная непереносимость, — пояснил Тихонов.