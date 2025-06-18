Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сделал резкое заявление в адрес России. Он сказал, что если Россия якобы нападет на страны НАТО, то конфликт может прийти на российскую территорию. Об этом сообщила газета Defense One.
«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию», — заявил Цахкна.
Дипломат уточнил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, альянс обсудит увеличение военных расходов и меры для быстрого ответа на возможную угрозу со стороны России.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной думе, подчеркнул, что Москва готова к диалогу с любой страной. Он отметил, что Россия открыта к сотрудничеству на основе равенства и уважения интересов. Лавров добавил, что страна стремится укреплять международные связи в политике, экономике и культуре.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Цахкны. Она заявила, что эстонский министр не понимает, о чем говорит, и использует НАТО для провокационных заявлений.
«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — уточнила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее называл абсурдными утверждения о планах Москвы угрожать странам НАТО. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Польшу или страны Прибалтики. Путин добавил, что заявления о «российской угрозе» Европе — это попытка запугать Запад.
Российский лидер напомнил, что Москва не начинала бы конфликт на Украине, если бы там не произошел государственный переворот и не начались военные действия на Донбассе. Он также отметил, что Россия всегда стремилась к хорошим отношениям с Европой, но Запад сделал выбор в пользу поддержки украинских неонацистов, лишив Москву шансов на успех.
Путин подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Европы или НАТО. По его словам, Европу намеренно пугают «российской угрозой», чтобы сохранить контроль над регионом. Он добавил, что многие европейские лидеры понимают отсутствие агрессивных планов у России.