Российский лидер напомнил, что Москва не начинала бы конфликт на Украине, если бы там не произошел государственный переворот и не начались военные действия на Донбассе. Он также отметил, что Россия всегда стремилась к хорошим отношениям с Европой, но Запад сделал выбор в пользу поддержки украинских неонацистов, лишив Москву шансов на успех.