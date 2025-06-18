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Врач назвала допустимую норму соли в день

Врач Сластен: человек не должен употреблять более 10−12 граммов соли в сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Соль — необходимая в рационе человека специя, но употреблять ее нужно не более 10−12 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

«Вопреки распространенному мнению, соль все-таки нужно употреблять в пищу, поскольку она поддерживает водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. Но употреблять соль, как и любой другой продукт, следует разумно и умеренно — не более 10−12 граммов в сутки», — рассказала Сластен.

По словам гастроэнтеролога, чаще всего люди увеличивают количество соли в рационе из-за хлеба, сыров, колбас, полуфабрикатов.

При этом опасность соли заключается в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.