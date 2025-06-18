Врач назвала допустимую норму соли в день

«Вопреки распространенному мнению, соль все-таки нужно употреблять в пищу, поскольку она поддерживает водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. Но употреблять соль, как и любой другой продукт, следует разумно и умеренно — не более 10−12 граммов в сутки», — рассказала Сластен.