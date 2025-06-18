«Всё будет хорошо»: российский предприниматель Карапетян сам сдался полиции

Бизнесмен из РФ Самвел Карапетян самостоятельно сдался сотрудникам полиции в Ереване. Он сел в машину вместе с братом Кареном. Автомобиль был окружен собравшейся для поддержки предпринимателя толпой, сообщает Sputnik-Армения.
Отмечается, что бизнесмен, вероятно, решил избежать штурма, при котором могли пострадать люди. Сейчас толпа направляется к отделению полиции, куда увезли предпринимателя.
«Всё будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались», — обратился к собравшимся Самвел Карапетян.
В квартире бизнесмена уже провели обыски. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали автомобили жильцов и гостей. Всего задержали около 20 человек. Самвел Карапетян заявил, что продолжит бороться, где бы не находился.