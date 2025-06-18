Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Разработка финансового плана поможет пенсионеру учитывать свои доходы и расходы, а также накопить средства на крупные цели. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
Специалист посоветовала за 7−10 дней до окончания текущего месяца начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем необходимо указать все доходы пенсионера, а также планы по обязательным расходам (на питание, оплату ЖКУ и др.).
«Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку», — пояснила Ермилова.
С помощью финансового плана также получится копить средства на отдых и другие крупные цели. Можно откладывать от 10 до 20% своего дохода, а остальные деньги распределить между своими расходами, указала эксперт.