Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет

«Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку», — пояснила Ермилова.