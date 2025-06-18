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Опубликован прогноз погоды на 18 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз опубликован на основе данных Среднесибирского УГМСВ Красноярске 18 июня ожидается переменная облачность, которая не принесет осадков.

Прогноз опубликован на основе данных Среднесибирского УГМС.

В Красноярске 18 июня ожидается переменная облачность, которая не принесет осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11 до +13 градусов, что создаст комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.

Днем столбик термометра поднимется до +30, +32 градусов, что позволит жителям города насладиться теплом и солнечными днями. Ветер будет слабым, что дополнительно добавит ощущение летнего уюта.

Не забудьте позаботиться о защите от солнца и читайте наши новости, чтобы быть готовыми к летним приключениям!