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КСИР заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля

Иран начал массированную атаку в отношении Израиля в ночь на 18 июня.

Источник: Комсомольская правда

Иран заявил о «прорыве» системы обороны Израиля. Тегеран нанес множественные удары по стране. По данным Корпуса стражей исламской революции, Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.

В КСИР также призвали жителей одного из районов Тель-Авива к эвакуации. Иран обстреливает объекты, расположенные в центре города, сказано в заявлении.

«Мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий Израиля, их жители совершенно беззащитны пере иранскими ракетными атаками», — подчеркнули в КСИР.

Израильско-иранский конфликт продолжает нарастать. На гостелевидении Тегерана ночью 18 июня прозвучало предупреждение о «сюрпризе, который мир запомнит на века». Никаких других подробностей не представлено.