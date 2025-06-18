КСИР заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля

Иран заявил о «прорыве» системы обороны Израиля. Тегеран нанес множественные удары по стране. По данным Корпуса стражей исламской революции, Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.
В КСИР также призвали жителей одного из районов Тель-Авива к эвакуации. Иран обстреливает объекты, расположенные в центре города, сказано в заявлении.
«Мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий Израиля, их жители совершенно беззащитны пере иранскими ракетными атаками», — подчеркнули в КСИР.
Израильско-иранский конфликт продолжает нарастать. На гостелевидении Тегерана ночью 18 июня прозвучало предупреждение о «сюрпризе, который мир запомнит на века». Никаких других подробностей не представлено.