ЦАХАЛ: ВВС Израиля проводят серию ударов по столице Ирана

Израильские военные наносят серию ударов в районе Тегерана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным агентства Nour News, в окрестностях Тегерана произошёл взрыв.
Ранее израильские военные заявили, что Иран с помощью ракет атаковал территорию Израиля. В городе была объявлена тревога с воздуха, а также были слышны взрывы.
В Сети появились кадры, на которых запечатлён масштабный воздушный удар Ирана по территории Израиля.
Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».