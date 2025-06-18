Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ: ВВС Израиля проводят серию ударов по столице Ирана

По данным Nour News, неподалёку от Тегерана произошёл взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные наносят серию ударов в районе Тегерана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства Nour News, в окрестностях Тегерана произошёл взрыв.

Ранее израильские военные заявили, что Иран с помощью ракет атаковал территорию Израиля. В городе была объявлена тревога с воздуха, а также были слышны взрывы.

В Сети появились кадры, на которых запечатлён масштабный воздушный удар Ирана по территории Израиля.

Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».