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«Наше наследие»: режиссер наполнил о значении экранизаций классических книг

Режиссер Владимир Грамматиков в рамках церемонии открытия XXXI Международного кинофестиваля «Литература и кино» выступил с инициативой о развитии направления экранизации классических произведений мировой литературы.

Режиссер Владимир Грамматиков в рамках церемонии открытия XXXI Международного кинофестиваля «Литература и кино» выступил с инициативой о развитии направления экранизации классических произведений мировой литературы. Его слова приводит ТАСС.

«…Ее нужно активнее возвращать, особенно в рамках детского и семейного кинематографа, ведь это наше наследие», — прокомментировал тему экранизации классической литературы Владимир Грамматиков.

Как указали в ТАСС, в этому году в рамках Международного кинофестиваля планируют показать не менее 60 фильмов.

Знакомство с хорошей литературой и другими формами искусства играет важную роль в развитии детей. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему юным читателям полезно узнавать об интересных рассказах- «страшилках».