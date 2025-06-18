Премьер Армении Пашинян назвал миллиардера Карапетяна мошенником

KP.RU писал, что Самвел Карапетян сам сдался полиции в Ереване. Он сел в машину вместе с братом Кареном. Вокруг автомобиля собралась толпа в поддержку бизнесмена. Бизнесмен решил сдаться, чтобы избежать штурма, который мог привести к жертвам. Толпа направилась к отделению полиции, куда доставили предпринимателя. Карапетян выразил уверенность, что народ поддержит его, и власти поймут свою ошибку.