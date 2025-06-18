Премьер Армении Пашинян назвал миллиардера Карапетяна мошенником

В Ереване задержали российского бизнесмена Самвела Карапетяна, главу компании «Ташир». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его мошенником. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — написал армянский премьер.
KP.RU писал, что Самвел Карапетян сам сдался полиции в Ереване. Он сел в машину вместе с братом Кареном. Вокруг автомобиля собралась толпа в поддержку бизнесмена. Бизнесмен решил сдаться, чтобы избежать штурма, который мог привести к жертвам. Толпа направилась к отделению полиции, куда доставили предпринимателя. Карапетян выразил уверенность, что народ поддержит его, и власти поймут свою ошибку.
Накануне в доме Карапетяна в Ереване прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к особняку и эвакуировали автомобили жильцов и гостей. По данным МВД Армении, задержаны около 20 человек.