Более 800 фасадов многоквартирных домов Подмосковья капитально отремонтируют в этом году

Больше всего работ будет выполнено в округах: Подольск — 64 МКД; Балашиха — 60 МКД; Одинцовский — 44 МКД; Красногорск — 41 МКД. Среди применяемых технологий: ремонт применением системы утепления тонким наружным штукатурным слоем; ремонт с утеплением системой вентилируемого фасада; ремонт с утеплением бескаркасной системой; ремонт без утепления с покраской. Так, больше всего фасадов уже обновили в: Красногорске — 17 МКД; Серпухове — 15 МКД; Можайском — 11 МКД. В Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Солнечногорске отремонтировали фасады в девяти МКД.