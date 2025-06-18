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Более 800 фасадов многоквартирных домов Подмосковья капитально отремонтируют в этом году

Еще 842 фасада многоквартирных домов (МКД) Подмосковья капитально отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Источник: Freepik

Еще 842 фасада многоквартирных домов (МКД) Подмосковья капитально отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В рамках программы капремонта на территории Подмосковья специалистами проводятся комплексные мероприятия по обновлению фасадов многоквартирных домов в 53 округах. Ремонт фасада — ключевой этап сохранения долговечности здания и его эстетической составляющей», — говорится в сообщении.

Больше всего работ будет выполнено в округах: Подольск — 64 МКД; Балашиха — 60 МКД; Одинцовский — 44 МКД; Красногорск — 41 МКД. Среди применяемых технологий: ремонт применением системы утепления тонким наружным штукатурным слоем; ремонт с утеплением системой вентилируемого фасада; ремонт с утеплением бескаркасной системой; ремонт без утепления с покраской. Так, больше всего фасадов уже обновили в: Красногорске — 17 МКД; Серпухове — 15 МКД; Можайском — 11 МКД. В Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Солнечногорске отремонтировали фасады в девяти МКД.