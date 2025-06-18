В России появится новый инвестиционный счет для детей и родителей

Поступления будут направляться в облигации федерального займа, бонды устойчивых российских компаний и акции. К моменту окончания минимального срока действия счета (ИИС-3) на нем может сформироваться значительный капитал. Такой подход, по задумке разработчиков, позволит родителям формировать долгосрочные накопления для своих детей с помощью профессионального управления и поддержкой государства через налоговые вычеты.