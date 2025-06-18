Улицу Карла Маркса в Хабаровске досрочно открыли для движения транспорта

Отметим, что в настоящее время в районе перекрёстка улиц Карла Маркса и Льва Толстого уложено временное дорожное покрытие — оно выполнено из нескольких слоёв песчаной смеси и щебня. В настоящее время проезжая часть немного просела, поэтому водителям следует быть внимательными и снижать скорость на данном участке. В скором времени мэрия обещает восстановить благоустройство.