Улицу Карла Маркса в Хабаровске досрочно открыли для движения транспорта

Энергетики выполнили поручение администрации Хабаровска и досрочно открыли движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса, которая была перекопана для замены обветшалой тепломагистрали. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», все работы были завершены на данном участке вечером накануне.
Отметим, что в настоящее время в районе перекрёстка улиц Карла Маркса и Льва Толстого уложено временное дорожное покрытие — оно выполнено из нескольких слоёв песчаной смеси и щебня. В настоящее время проезжая часть немного просела, поэтому водителям следует быть внимательными и снижать скорость на данном участке. В скором времени мэрия обещает восстановить благоустройство.
— Сейчас уложено временное покрытие, поскольку было необходимо восстановить пропускную способность. Работы по благоустройству продолжатся в ближайшее время. Надеемся на понимание жителей и благодарим за неравнодушие, — рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.
Напомним, что улицу Карла Маркса энергетики перекрыли 10 июня для замены участка тепломагистрали, которая соединяет хабаровские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Необходимо было заменить трубу длиной 170 метров. Коммуникации эксплуатируются больше 30 лет и исчерпали свой ресурс. Работы по замене можно производить только открытым способом, из-за чего и пришлось вводить транспортные ограничения.