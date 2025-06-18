«Не интересно стать рынком сбыта»: В России рассказали об условиях для возвращения иностранных компаний

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов ответил на вопросы, касающиеся условий возвращения зарубежных компаний на рынок РФ. По его словам, пока рано прорабатывать конкретные подходы, однако некоторые параметры определены. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС.
Антон Алиханов подчеркнул, что до снятия санкций вопрос о возвращении иностранных организаций остается открытым. При этом некоторые условия для них, по его данным, уже можно установить. Например, сказал министр, речь пойдет об открытии филиалов в исторических регионах. Глава Минпромторга отметил, что РФ, в первую очередь, ориентируется на отечественных производителей, и стране «не интересно стать просто рынком сбыта».
«При проработке вопроса о выходе компаний из “недружественных” стран на российский рынок мы будем наблюдать за тем, как именно эти организации “выехали” из России, закрыли все промышленные площадки, “бросили” ли сотрудников и технологии», — подытожил Антон Алиханов.
ОПИ, тем временем, направила в правительство предложение обязать зарубежные бренды выплачивать компенсации потребителям, если те решат вернуться в Россию. Это обосновывается тем, что организации нарушили права покупателей.