«Не интересно стать рынком сбыта»: В России рассказали об условиях для возвращения иностранных компаний

Антон Алиханов подчеркнул, что до снятия санкций вопрос о возвращении иностранных организаций остается открытым. При этом некоторые условия для них, по его данным, уже можно установить. Например, сказал министр, речь пойдет об открытии филиалов в исторических регионах. Глава Минпромторга отметил, что РФ, в первую очередь, ориентируется на отечественных производителей, и стране «не интересно стать просто рынком сбыта».