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BZ: сорванная встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Украины

Вашингтон «думает и действуют иначе, чем европейцы».

Источник: Аргументы и факты

Несостоявшаяся встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского на полях саммита G7 в Канаде оказалась ударом для украинской стороны, пишет Berliner Zeitung.

В материале немецкого издания сказано, что Вашингтон «думает и действуют иначе, чем европейцы».

«Это стало ещё одним ударом по Киеву — и ещё одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — говорится в публикации.

Автор материала выразил мнение, что преждевременное возвращение американского лидера в США представляет собой «горькое послание» Киеву о том, что Соединённые Штаты «отодвигают» конфликт на Украине «на второй план».

«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский на саммите G7 выпрашивал 40 миллиардов долларов для поддержки Украины.