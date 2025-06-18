BZ: сорванная встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Украины

Несостоявшаяся встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского на полях саммита G7 в Канаде оказалась ударом для украинской стороны, пишет Berliner Zeitung.
В материале немецкого издания сказано, что Вашингтон «думает и действуют иначе, чем европейцы».
«Это стало ещё одним ударом по Киеву — и ещё одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — говорится в публикации.
Автор материала выразил мнение, что преждевременное возвращение американского лидера в США представляет собой «горькое послание» Киеву о том, что Соединённые Штаты «отодвигают» конфликт на Украине «на второй план».
«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — написал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский на саммите G7 выпрашивал 40 миллиардов долларов для поддержки Украины.