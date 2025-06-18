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Екатерина Шульман задолжала по налогам в России более 120 тысяч рублей

Информацию о задолженности иноагента Шульман перед ФНС привели в правоохранительных органах РФ.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Екатерина Шульман*, которая уехала из России, задолжала Федеральной налоговой службе РФ (ФНС) более 120 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель российских правоохранительных органов.

«Шульман имеет налоговую задолженность в размере 120 тысяч 607 рублей», — отметил собеседник, которого цитирует ТАСС.

Напомним, в конце марта МВД России объявило Екатерину Шульман в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В начале апреля стало известно, что Мещанский суд Москвы оштрафовал Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за участие в нежелательной организации.

* Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.