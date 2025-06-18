Екатерина Шульман задолжала по налогам в России более 120 тысяч рублей

Напомним, в конце марта МВД России объявило Екатерину Шульман в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В начале апреля стало известно, что Мещанский суд Москвы оштрафовал Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за участие в нежелательной организации.