Екатерина Шульман задолжала по налогам в России более 120 тысяч рублей

Политолог Екатерина Шульман*, которая уехала из России, задолжала Федеральной налоговой службе РФ (ФНС) более 120 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель российских правоохранительных органов.
«Шульман имеет налоговую задолженность в размере 120 тысяч 607 рублей», — отметил собеседник, которого цитирует ТАСС.
Напомним, в конце марта МВД России объявило Екатерину Шульман в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В начале апреля стало известно, что Мещанский суд Москвы оштрафовал Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за участие в нежелательной организации.
* Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.