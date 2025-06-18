Telegraph: КНР тайно отправила в сторону Ирана транспортные самолеты

КНР отправляет транспортные самолеты, пропадающие с радаров по мере приближения к Ирану. Об этом написало британское издание The Telegraph.
— В каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, потом на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану, — сказано в статье.
В планах полета в качестве конечного пункта назначения каждый раз значился Люксембург, но самолеты, по всей видимости, никогда не достигали Европы, передает РИА Новости.
— Эти грузы не могут не вызывать большого интереса, поскольку есть ожидания, что КНР может как-то помочь Ирану, — высказался в беседе с газетой преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли.
17 июня государственное телевидение Ирана сообщило, что мир ждет запоминающийся сюрприз.
Сирены воздушной тревоги звучат в израильской столице Тель-Авиве второй раз за 30 минут в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом 18 июня сообщил корреспондент РИА Новости.