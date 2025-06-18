Улицу Щетинкина в Новосибирске предложили вновь открыть для движения

Участок улицы Щетинкина между Красным проспектом и Серебренниковской может вновь открыться для движения транспорта. Как сообщает издание «Новая Сибирь», 17 июня эту инициативу поддержала комиссия Общественного экспертного совета по градостроительным вопросам при мэре Новосибирска.
Речь идёт о парковке, расположенной между зданием мэрии и филармонией — её предлагают вернуть в статус полноценной улицы. С таким предложением выступил архитектор Валерий Филиппов. На данный момент данный отрезок улицы используется как стоянка и фактически перекрыт для проезда.