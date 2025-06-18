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Хабаровск присоединится ко всероссийской акции «Минута молчания»

Вся Россия 22 июня почтит память погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби, 22 июня, пройдёт всероссийская акция «Минута молчания». Жители всех регионов одновременно почтят память людей, защитивших мир от фашизма, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В полдень 22 июня 1941 года в радиоэфире прозвучало сообщение о нападении на СССР и начале Отечественной войны. Спустя 84 года в память о трагических событиях и людях, переживших самую кровопролитную войну XX века, в России будет объявлена минута молчания. Акция пройдет одновременно во всех регионах 22 июня в 12:15 по московскому времени.

Накануне и в День памяти и скорби в Хабаровском крае пройдут возложения цветов к мемориалам и патриотические акции.

В краевой столице состоятся ставшие традиционными акции «Огненная картина войны» — 21 июня с 20:00 участники выложат из свечей портрет Героя Российской Федерации Максима Пассара; 22 июня с 22:00 на площади Славы пройдет акция «Свеча памяти», а на набережной — ночной забег. Его участники пробегут символичные 1418 метров в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны.