Хабаровск присоединится ко всероссийской акции «Минута молчания»

В полдень 22 июня 1941 года в радиоэфире прозвучало сообщение о нападении на СССР и начале Отечественной войны. Спустя 84 года в память о трагических событиях и людях, переживших самую кровопролитную войну XX века, в России будет объявлена минута молчания. Акция пройдет одновременно во всех регионах 22 июня в 12:15 по московскому времени.