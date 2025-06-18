В РФ будут отслеживать интернет-трафик через устройства граждан

«Операторы должны будут предоставлять Роскомнадзору информацию о том, каким образом осуществляется маршрутизация данных и кто имеет к ним доступ. Новый лист также включает вопросы о прохождении трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), а также об идентификации пользовательского оборудования», — пишут «Ведомости».