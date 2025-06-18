В РФ будут отслеживать интернет-трафик через устройства граждан

Провайдеров обяжут предоставлять больше сведений об интернет-трафике.
Роскомнадзор подготовил проект нового проверочного листа, который обяжет операторов связи раскрывать подробные сведения о маршрутах интернет-трафика и технических параметрах сетевого оборудования. Соотвествующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Операторы должны будут предоставлять Роскомнадзору информацию о том, каким образом осуществляется маршрутизация данных и кто имеет к ним доступ. Новый лист также включает вопросы о прохождении трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), а также об идентификации пользовательского оборудования», — пишут «Ведомости».
По сведениям издания, ранее при проверках Роскомнадзор ограничивался формальными параметрами. В частности, наличием лицензий, выполнением правил присоединения и взаимодействия сетей, а также обеспечением доступа абонентов к экстренным службам.
Как сообщало URA.RU, ранее Роскомнадзор предупредил о возможности ограничения работы зарубежных провайдеров хостинга на территории России, если они не будут соблюдать требования российского законодательства, включая закон № 406-ФЗ. Среди требований — обеспечение безопасности информации и взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.