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Фестиваль йоги пройдёт в Хабаровске

Международный День Йоги пройдет в Хабаровске в субботу, 21 июня.

Источник: Без источника

Фестиваль (0+) в краевой столице состоится уже в одиннадцатый раз. Как подчеркивают организаторы, это не только дань уважения индийской культуре, но и праздник здорового образа жизни, сообщает ИА AmurMedia.

Мероприятие состоится при поддержке генерального консульства Индии, а также правительства Хабаровского края. Лучшие инструктора ведущих центров йоги г. Хабаровска на площадке в ТРК «Броско Молл» продемонстрируют основные асаны (позы) и их оздоровительный эффект, дыхательные техники, методики расслабления и настроя на день. К практике смогут присоединиться все желающие.

«Главное отличие праздника в этом году — он пройдет на закрытой площадке в ТРК “Броско Молл”, чтобы не зависеть от погодных условий. Программа будет разделена на две части — лекционная и практическая. Участников ждут лекции по здоровому образу жизни, площадка гвоздестояния, викторина с розыгрышем подарков и, конечно, массовая практика. На празднике йоги мы планируем собрать более 400 человек», — рассказал организатор, руководитель центра йоги «Натараджа» Андрей Терентьев.

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014-м году и отмечается ежегодно. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился в адрес ООН с предложением 21 июня отмечать Международный день йоги, так как это самый длинный день в году (день летнего солнцестояния). Внесённую Индией резолюцию поддержали все 175 государств, представленных на Генеральной Ассамблее.

Место проведения: ТРК «Броско Молл», 3 этаж, напротив магазина «Спортмастер», 21 июня с 10:00 до 13:30, лекционная площадка расположена на 4 этаже, лекторий «Коммуна». Участие бесплатное. Дресс-код: в белом, с собой иметь коврик для йоги.