Фестиваль йоги пройдёт в Хабаровске

«Главное отличие праздника в этом году — он пройдет на закрытой площадке в ТРК “Броско Молл”, чтобы не зависеть от погодных условий. Программа будет разделена на две части — лекционная и практическая. Участников ждут лекции по здоровому образу жизни, площадка гвоздестояния, викторина с розыгрышем подарков и, конечно, массовая практика. На празднике йоги мы планируем собрать более 400 человек», — рассказал организатор, руководитель центра йоги «Натараджа» Андрей Терентьев.