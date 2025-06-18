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В Хабаровском крае автобус заменит «Метеор» на Нижнем Амуре

Но добраться до отдалённых сёл всё равно можно будет не везде.

Источник: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В Хабаровском крае вместо речных «Метеоров» на Нижнем Амуре хотят запустить автобусный маршрут. Желающих работать по линии Комсомольск — Богородское — Николаевск не нашлось, и краевой Минтранс предложил альтернативу — рейс до села Подгорное в Николаевском районе. Это единственное село, куда ведёт грунтовая дорога, сообщил телеграм-канал Komsagram.

В министерстве заверили, что вопрос на контроле, но жители отдалённых посёлков считают: такая замена — лишь частичное решение. «Метеор» заходил в сёла, доступные только с воды. Автобус же не сможет охватить населённые пункты без подъезда. Жители Тыра, Тахты и деревень Ульчского района уже сейчас вынуждены добираться к трассе на частных лодках, если они, конечно, есть.

— Проживаю в Мариинском. Дорога к трассе в ужасном состоянии, временами она совсем непроезжая. Теперь мы остались без возможности выехать в город, рассказали в Ульчском районе.

Добраться в райцентр, село Богородское, теперь можно только на самолёте, но билеты на рейсы моментально разбирают. Особенно в сезон, когда люди летят в санатории.

Иных решений, кроме автобусов, пока не предложили. Единственный плюс — удалось наладить доставку продуктов в труднодоступные сёла.