В Хабаровском крае автобус заменит «Метеор» на Нижнем Амуре

В министерстве заверили, что вопрос на контроле, но жители отдалённых посёлков считают: такая замена — лишь частичное решение. «Метеор» заходил в сёла, доступные только с воды. Автобус же не сможет охватить населённые пункты без подъезда. Жители Тыра, Тахты и деревень Ульчского района уже сейчас вынуждены добираться к трассе на частных лодках, если они, конечно, есть.