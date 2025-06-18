На улицах Красноярска расставили деревья и кустарники в кашпо

В центре Красноярска на лето расставили деревья и кустарники в кашпо: десять возле перекрестка Карла Маркса — Перенсона и столько же неподалеку от остановки «Институт искусств». Об этом вечером 17 июня рассказали в мэрии.
Речь идет не об экзотах в кадках, вроде пальм, которые украшают город с весны до осени, а о декоративных растениях, среди которых — пузыреплодник калинолистный. Они отлично себя чувствуют в умеренном климате.
Но некоторые места города невозможно полноценно озеленить из-за густо проложенных подземных коммуникаций. В таких случаях в них размещают мини-сады в огромных уличных цветочных горшках.