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На улицах Красноярска расставили деревья и кустарники в кашпо

Саженцы в кадках появились на Карла Маркса и Перенсона в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В центре Красноярска на лето расставили деревья и кустарники в кашпо: десять возле перекрестка Карла Маркса — Перенсона и столько же неподалеку от остановки «Институт искусств». Об этом вечером 17 июня рассказали в мэрии.

Речь идет не об экзотах в кадках, вроде пальм, которые украшают город с весны до осени, а о декоративных растениях, среди которых — пузыреплодник калинолистный. Они отлично себя чувствуют в умеренном климате.

Но некоторые места города невозможно полноценно озеленить из-за густо проложенных подземных коммуникаций. В таких случаях в них размещают мини-сады в огромных уличных цветочных горшках.