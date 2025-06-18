Казахстанских студентов начали забирать в военкомат прямо с экзаменов

В областном департаменте по делам обороны сообщили, что в колледж приехали по договоренности с директором учебного заведения для проведения беседы. По словам военных, идти служить казахстанцы не спешат. К тому же, 40% призывников не проходят по состоянию здоровья. После беседы военкомов с родителями и студентами 12 молодых людей из 16 отправятся служить в Караганду. Если, конечно, не поступят в ВУЗ.