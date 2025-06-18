Казахстанских студентов начали забирать в военкомат прямо с экзаменов

По данным телеканала, после того, как кадры из аудитории завирусились, многих пользователей возмутило поведение людей в форме. По словам родителей, студенты учатся до 30 июня, а в армию их хотят забрать прямо со студенческой скамьи. На видео слышно, что с юношами призывного возраста не церемонятся и разговаривают на повышенных тонах.
В областном департаменте по делам обороны сообщили, что в колледж приехали по договоренности с директором учебного заведения для проведения беседы. По словам военных, идти служить казахстанцы не спешат. К тому же, 40% призывников не проходят по состоянию здоровья. После беседы военкомов с родителями и студентами 12 молодых людей из 16 отправятся служить в Караганду. Если, конечно, не поступят в ВУЗ.
«Была организована встреча выпускников в рамках разъяснительной работы по вопросам срочной воинской службы. Студенты завершающие учебную программу, не имеющие действительной отсрочки, были приглашены на областной сборный пункт, для прохождения предварительных процедур включая мед освидетельствование для определения годности и психтестирования. Никто не был задержан насильно и без объяснения причины», — прокомментировал начальник департамента по делам обороны Костанайской области Марат Сейсембаев.