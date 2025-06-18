Ранее Зеленский посетил Вену, где провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Однако этот визит вызвал негативную реакцию в Австрии. Политик Патрик Поппель назвал приезд Зеленского унижением для страны, подчеркнув, что прием бывшего комика на высоком уровне подрывает нейтральный статус Австрии. По его мнению, Запад использует Украину и ее народ в качестве инструмента против России, пытаясь втянуть Австрию в геополитические конфликты.