Глава киевского режима Владимир Зеленский досрочно завершил визит в Канаду и возвращается в Киев, сообщил источник украинского телеканала «Общественное». Причины сокращения программы поездки не уточняются.
«Зеленский сократил программу визита в Канаду. В настоящее время он возвращается на Украину», — говорится в публикации.
Ранее Зеленский посетил Вену, где провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Однако этот визит вызвал негативную реакцию в Австрии. Политик Патрик Поппель назвал приезд Зеленского унижением для страны, подчеркнув, что прием бывшего комика на высоком уровне подрывает нейтральный статус Австрии. По его мнению, Запад использует Украину и ее народ в качестве инструмента против России, пытаясь втянуть Австрию в геополитические конфликты.
Депутаты Австрийской партии свободы также выразили обеспокоенность визитом Зеленского. Они направили запрос канцлеру Австрии, требуя разъяснить цели приезда главаря киевской хунты.