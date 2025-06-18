КСИР сообщил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

Сирены воздушной тревоги звучат в израильской столице Тель-Авиве второй раз за 30 минут в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом 18 июня передал корреспондент РИА Новости.