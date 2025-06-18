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КСИР сообщил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитное подразделение иранской армии — заявил, что в результате ракетной атаки в ночь на среду, 18 июня, Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля. Заявление КСИР привело госагентство IRNA.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитное подразделение иранской армии — заявил, что в результате ракетной атаки в ночь на среду, 18 июня, Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля. Заявление КСИР привело госагентство IRNA.

— Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками, — сказано в заявлении, передает РИА Новости.

17 июня государственное телевидение Ирана сообщило, что мир ждет запоминающийся сюрприз.

Сирены воздушной тревоги звучат в израильской столице Тель-Авиве второй раз за 30 минут в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом 18 июня передал корреспондент РИА Новости.

До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы ПВО и слышны взрывы.