КСИР сообщил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитное подразделение иранской армии — заявил, что в результате ракетной атаки в ночь на среду, 18 июня, Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля. Заявление КСИР привело госагентство IRNA.
— Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками, — сказано в заявлении, передает РИА Новости.
17 июня государственное телевидение Ирана сообщило, что мир ждет запоминающийся сюрприз.
Сирены воздушной тревоги звучат в израильской столице Тель-Авиве второй раз за 30 минут в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы противовоздушной обороны и слышны взрывы. Об этом 18 июня передал корреспондент РИА Новости.
До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом работают системы ПВО и слышны взрывы.