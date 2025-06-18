Московский аэропорт Жуковский закрыли на фоне атаки Украины на Россию

В ночь на 18 июня регионы России столкнулись с атакой БПЛА Украины. Опасность атаки дронов объявляли в Курской, Липецкой и Ивановской областях. Подробнее об отражении налетов украинских БПЛА на субъекты РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.