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Московский аэропорт Жуковский закрыли на фоне атаки Украины на Россию

Столичный аэропорт Жуковский перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения на работу гавани введены из соображений безопасности, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были приняты из соображений безопасности перелетов.

Столичный аэропорт Жуковский перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения на работу гавани введены из соображений безопасности, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА атаковали несколько регионов России в ночь на 18 июня: онлайн-трансляция.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — доложил представитель Росавиации. Его заявление опубликовано в личном telegram-канале.

В ночь на 18 июня регионы России столкнулись с атакой БПЛА Украины. Опасность атаки дронов объявляли в Курской, Липецкой и Ивановской областях. Подробнее об отражении налетов украинских БПЛА на субъекты РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.