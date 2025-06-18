Московский аэропорт Жуковский закрыли на фоне атаки Украины на Россию

Меры были приняты из соображений безопасности перелетов.
Столичный аэропорт Жуковский перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения на работу гавани введены из соображений безопасности, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА атаковали несколько регионов России в ночь на 18 июня: онлайн-трансляция.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — доложил представитель Росавиации. Его заявление опубликовано в личном telegram-канале.
В ночь на 18 июня регионы России столкнулись с атакой БПЛА Украины. Опасность атаки дронов объявляли в Курской, Липецкой и Ивановской областях. Подробнее об отражении налетов украинских БПЛА на субъекты РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.