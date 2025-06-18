Министра внутренней безопасности США Ноэм госпитализировали из-за аллергии

Причиной госпитализации министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм является аллергия, об этом заявила её помощник Триша Маклафлин.
Маклафлин подчеркнула, что министру ничего не угрожает.
«У министра Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Её привезли в больницу из-за излишней предосторожности. Она в сознании и выздоравливает», — сказала она в беседе с агентством РИА Новости.
Кристи Ноэм возглавляет министерство внутренней безопасности с января текущего года. До этого республиканка являлась губернатором Южной Дакоты.
Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм срочно доставлена в медучреждение в Вашингтоне. Её привезли в больницу на скорой помощи.