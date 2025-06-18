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Жительница Новосибирска отсудила 500 тысяч за смерть сына из-за ошибок медиков

Ее ребенку вовремя не оказали помощь.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска отсудила компенсацию с поликлиники и больницы после смерти сына. Мужчина в течение двух лет безуспешно обращался к врачам поликлиники, но ему не ставили точного диагноза. Когда состояние ухудшилось, его госпитализировали в больницу, однако помощи сразу не оказали — осмотр провели только утром. Пациент скончался.

— Врачами поликлиники при наличии характерных симптомов болезни не были назначены соответствующие диагностические мероприятия с целью выявления заболеваний, явившихся в итоге причиной смерти, а также не было назначено соответствующих диагностических мероприятий и адекватного лечения другого диагноза, что явилось непосредственной причиной смерти, — сообщается на сайте Новосибирского областного суда.

Суд первой инстанции решил, что с больницы в пользу мамы умершего нужно взыскать 450 тысяч рублей морального вреда и 109 тысяч — компенсация на захоронение. Сибирячка подала апелляцию. Просила еще взыскать деньги с поликлиники.

Ее ходатайство удовлетворили. Женщине выплатят 50 тысяч компенсации морального вреда.