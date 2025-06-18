Жительница Новосибирска отсудила 500 тысяч за смерть сына из-за ошибок медиков

Жительница Новосибирска отсудила компенсацию с поликлиники и больницы после смерти сына. Мужчина в течение двух лет безуспешно обращался к врачам поликлиники, но ему не ставили точного диагноза. Когда состояние ухудшилось, его госпитализировали в больницу, однако помощи сразу не оказали — осмотр провели только утром. Пациент скончался.