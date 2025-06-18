Новосибирец взыскал 100 тысяч с сотрудника банка из-за угроз

В результате административного расследования выяснилось, что взаимодействие по взысканию задолженности велись сотрудниками с нарушением закона. Истцу осуществлялись телефонные звонки, в ходе которых требования о взыскании просроченной задолженности не высказывалось (разговоры на повышенных тонах, маты), сообщается на сайте Новосибирского областного суда.