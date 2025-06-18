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Новосибирец взыскал 100 тысяч с сотрудника банка из-за угроз

У него просили вернуть задолженность в грубой форме.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец взыскал деньги с сотрудника банка из-за угроз. У мужчины была кредитная карта, по которой образовалась задолженность. Сотрудник банка звонил клиенту, просил вернуть деньги, но не совсем корректно.

В результате административного расследования выяснилось, что взаимодействие по взысканию задолженности велись сотрудниками с нарушением закона. Истцу осуществлялись телефонные звонки, в ходе которых требования о взыскании просроченной задолженности не высказывалось (разговоры на повышенных тонах, маты), сообщается на сайте Новосибирского областного суда.

Изначально в пользу мужчины взыскали всего 20 тысяч рублей. Решение его не устроило, и он подал апелляцию.

Областной суд рассмотрел иск и постановил, чтобы мужчине выплатили 100 тысяч рублей в счет моральной компенсации.