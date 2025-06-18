Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.