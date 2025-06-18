Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в воздушной гавани Жуковский, информирует Росавиация.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что мера связана с обеспечением безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на вторник временные ограничения, связанные с приёмом и отправлением самолётов, действовали в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Ранее сообщалось, что федеральное агентство воздушного транспорта запретило полёты в воздушном пространстве Израиля и Ирана.