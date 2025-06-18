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В военный суд поступило уголовное дело писателя Бориса Акунина*

Военный суд будет рассматривать уголовное дело Акунина* об оправдании терроризма.

Источник: Комсомольская правда

2-й Западный окружной военный суд принял к рассмотрению уголовное дело против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили* — Прим.ред.). Его обвиняют в содействии терроризму, публичном оправдании террористической деятельности в интернете и нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова в беседе с ТАСС.

По данным суда, Чхартишвили*, будет судим заочно. Ему вменяют преступления, связанные с поддержкой терроризма, а также уклонение от обязанностей, которые возлагает на него статус иноагента. Жирнова уточнила, что суд решит, будет ли процесс открытым для прессы и общественности, на предварительных слушаниях.

Следственный комитет ранее указал, что Борис Акунин* публично призывал к насильственной смене конституционного строя России. Также он выражал поддержку действиям, связанным с террористической деятельностью Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.