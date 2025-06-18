В военный суд поступило уголовное дело писателя Бориса Акунина*

По данным суда, Чхартишвили*, будет судим заочно. Ему вменяют преступления, связанные с поддержкой терроризма, а также уклонение от обязанностей, которые возлагает на него статус иноагента. Жирнова уточнила, что суд решит, будет ли процесс открытым для прессы и общественности, на предварительных слушаниях.